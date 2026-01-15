Bologna, rimandato il colpo Freytes in estate: rapporti cordiali, pesa il futuro di Lucumi

Non Juan Pablo Freytes ma Eivind Helland il prescelto nell'immediato del Bologna. Tenendo presente come in un primo momento dal management rossoblù la scelta fosse ricaduta sul primo in realtà, argentino del Fluminense, con il quale avevano raggiunto anche un accordo in merito a durata e cifre del contratto che avrebbe avuto nel club italiano. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Una scelta

Il costo dell'operazione tra uno o l'altro sarebbe stato il medesimo all'incirca, sugli 8 milioni di euro, nonostante il difensore norvegese sia in scadenza il prossimo 30 giugno. Nell'arco degli ultimi giorni, tuttavia, la dirigenza del Bologna si è trovata a dover pescare solo una carta. Meglio se un difensore già fatto e da completare - mentre ha già iniziato il ritiro in vista del campionato brasiliano - contro un giovane classe 2005 proveniente dal Brann, da modellare ma pronto a scendere in campo subito.

Intense riflessioni e valutazioni hanno portato i felsinei a optare per Helland, con visione proiettata al futuro, visto che Freytes al contrario ha sei anni in più rispetto al "rivale" di mercato. Ma i rapporti positivi tra il Bologna e il difensore del Fluminense potrebbero portare l'argentino dritto in Serie A con sei mesi di ritardo. In estate. Alla luce del fatto che nello stesso periodo Jhon Lucumi quasi certamente lascerà i rossoblù, in assenza di rinnovo e volontà di accordarsi.