Bologna, Freytes ancora non arriva: l'argentino del Fluminense mostra insoddisfazione

Fase di stallo nella trattativa che potrebbe portare Juan Pablo Freytes a vestire la maglia del Bologna. Il club rossoblù non è ancora riuscito a cedere Nicolò Casale, liberando dunque uno spazio in difesa da riempire poi con il centrale argentino. Questo mancato addio ha portato a dei rallentamenti nella trattativa per Freytes, non certo digeriti bene - come riporta il Corriere dello Sport - dal diretto interessato.

Essendo ancora a tutti gli effetti un giocatore del Fluminense, ieri è stato costretto a rispondere alla convocazione del club brasiliano, che si è radunato per il ritiro precampionato. Una chiamata che porterà compagni e tifosi a sperare in una sua permanenza, magari favorita da un'opera di convincimento portata avanti da queste due componenti. Il Bologna, nel frattempo, pur considerando Freytes ancora un nome caldo per la sua retroguardia, si è preso qualche giorno per valutare al meglio il da farsi.