L'apertura de La Repubblica (Bologna): "Il primo gol di Joao Mario vale gli ottavi"

"Il primo gol di Joao Mario e il Bologna va agli ottavi". È questo il titolo scelto dall'edizione di Bologna de La Repubblica in edicola oggi, all'indomani del successo di misura dei rossoblu sul Brann al Dall'Ara che vale un posto agli ottavi di Europa League. Nei sorteggi di oggi la squadra di Vincenzo Italiano conoscerà il prossimo avversario.

Il tecnico degli emiliani si è così espresso in conferenza stampa dopo il triplice fischio: "Ci aspettavamo che il Brann venisse qui con l'obiettivo di osare e rischiare. Hanno tirato fuori aggressività e sono partiti con grande qualità. Alla fine la superiorità numerica è stato un grande vantaggio per noi e nella ripresa siamo riusciti a prendere in mano la partita. Secondo me siamo stati più bravi all'andata, dove abbiamo vinto in un campo difficile e abbiamo messo un bel mattoncino. Alla fine l'obiettivo era rimanere a marzo dentro questa competizione: siamo usciti dalla Coppa Italia ma almeno questo obiettivo è stato centrato. Abbiamo vinto senza incassare gol, quindi sono doppiamente contento".