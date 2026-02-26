Bologna, Italiano concede un giorno di riposo alla squadra: in campo sabato
Dopo la vittoria con il Brann e la qualificazione agli ottavi di Europa League, Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha concesso alla squadra un giorno di riposo. I rossoblù torneranno ad allenarsi sabato alle ore 11 al centro tecnico Niccolò Galli per preparare la sfida con il Pisa, in programma lunedì alle 18.30 alla Cetilar Arena.
