Bologna, dopo la vittoria a San Siro un'altra bella notizia: Orsolini è tornato in gruppo
Niccolò Righi
In casa Bologna non c'è tempo per festeggiare la bella vittoria per 2-4 ottenuta ieri sera a San Siro contro il Milan, nella nona giornata di Serie A. Già oggi la squadra è tornata ad allenarsi a Casteldebole mettendo sul mirino la sfida di sabato 31 ottobre al Dall'Ara contro il Monza, partita in programma alle 15:00 che aprirà la decima giornata di campionato.
Orsolini torna in gruppo
In mattinata il gruppo si è ritrovato a disposizione di Raffaele Palladino, il quale ha disposto una seduta di scarico per i giocatori più impiegato ieri sera. Oltre all'iniezione di fiducia data dai tre punti, l'altra buona notizia arriva da Riccardo Orsolini, che ha smaltito la lesione muscolare patita contro il Lecce ed è tornato ad allenarsi assieme al resto del gruppo. Per il resto degli infortunati, seduta differenziata per Jay Enem e Roberto Piccoli, mentre proseguono le terapie per Lorenzo De Silvestri.