Bologna, Odgaard in gruppo ma Orsolini va ko: c'è lesione. I tempi di recupero
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Ivan Cardia
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Oggi alle 15:15Serie A
autore Ivan Cardia
13.10.2026 15:15Serie A
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Proseguono gli allenamenti del Bologna in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato alle 18 al Dall’Ara contro l’Inter. I giocatori di Raffaele Palladino, si legge sul sito ufficiale del club rossoblù, hanno svolto una seduta mattutina sui campi del centro tecnico Niccolò Galli: attivazione atletica in palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella a campo ridotto e corsa sul campo in chiusura.
Alla squadra si è unito Jens Odgaard, che ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni.
Brutte notizie invece per Riccardo Orsolini, che è stato sottoposto a esami: i test medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero di tre settimane.
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