TMW Radio Mattioli: "Juve favorita nella corsa al quarto posto. Sta acquisendo maturità"

Il giornalista Mario Mattioli è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Queste le sue parole:

La vittoria del Milan nel derby ha riaperto il campionato?

"Per me il campionato non si riapre. Il Milan non ha questo andamento travolgente da far ipotizzare chissà che cosa. Ieri all'Inter mancavano pur sempre i due attaccanti, Dumfries e Calhanoglu. Per i nerazzurri si tratta solo di un passo falso, ma ritengo che la lotta veramente accesa sia quella del quarto posto, con la Juventus che sta tornando a girare, salvo per quanto riguarda il centravanti".

Yildiz può essere il trascinatore della Juventus in questo finale di stagione?

"Ci sono anche le conseguenze del rinnovo di contratto: ora Yildiz rappresenta la Juventus in tutto e per tutto. Più che altro ora si attende il rientro di Vlahovic, anche se nelle ultime partite prima dell'infortunio era apparso decisamente inquieto e insufficiente. vedremo se si è tranquillizzato".

Chi vedi favorito nella corsa al quarto posto?

"Io vedo avanti la Juventus, perché sta acquisendo sempre più maturità e sta recuperando di conseguenza le certezze di alcuni giocatori fondamentali. La Roma invece ha molti alti bassi e sta pagando dei cali di forma fisica di certi elementi, mentre il Como penso che possa avere qualche battuta a vuoto quando le partite peseranno veramente".