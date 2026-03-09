Panchine Serie B 2025/26: ancora un cambio alla Samp. Esonerati Gregucci e Foti
Con il campionato di Serie B giunto alla 29ª giornata, ormai archiviata, ecco un nuovo esonero, con un club che già aveva cambiato e che opta per il secondo ribaltone stagionale: dopo la sconfitta contro il Frosinone, infatti, la Sampdoria opta per l'esonero di Lillo Foti e Angelo Gregucci, non presente in panchina nelle ultime due uscite per motivi di salute. Non ancora reso noto il sostituto.
Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:
Avellino - Raffaele Biancolino (confermato) -> esonerato il 16/02 -> dal 18/02 Davide Ballardini
Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Moreno Longo
Carrarese - Antonio Calabro (confermato)
Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)
Cesena - Michele Mignani (confermato)
Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi
Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)
Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)
Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto
Modena - Andrea Sottil (nuovo)
Monza - Paolo Bianco (nuovo)
Padova - Matteo Andreoletti (confermato)
Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)
Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone
Reggiana - Davide Dionigi (confermato) -> esonerato l'8/02 -> dall'8/02 Lorenzo Rubinacci
Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 ad interim Attilio Lombardo
Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni
Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)
Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)
Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)
