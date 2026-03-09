Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A, Simonelli: "Che spettacolo il derby. Polemiche arbitrali ci sono sempre state"

Serie A, Simonelli: "Che spettacolo il derby. Polemiche arbitrali ci sono sempre state"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:37Serie A
Ivan Cardia

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, è intervenuto a La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento: “Lo spettacolo offerto dal pubblico ieri è stato bellissimo, vedere uno stadio come San Siro pieno dimostra che c’è ancora tanta attenzione del pubblico sulle nostre partite, tutte molto interessi e combattute. C’è grande soddisfazione”.

Il calcio è anche questo, vedere gli spalti pieni.
“È quello che vogliamo vedere ogni domenica. Lavoriamo per questo, è chiaro che lavoriamo anche per dare agli spettatori degli stadi più accoglienti e moderni. La Lega si sta adoperando per aiutare i club a creare nuovi stadi, questo comporterà ancora maggiore presenza: mediamente, abbiamo un’occupazione degli stadi che non si otteneva da vent’anni. Vuol dire che, nonostante la carenza di infrastrutture, il pubblico italiano ama andare allo stadio. L’obiettivo è far sì che sia accogliente non solo durante, ma anche prima e dopo la partita. Se lo stadio diventa un luogo dove poter stare bene, con i propri amici e la propria famiglia, anche prima e dopo, eviteremo anche gli ingorghi stradali”.

Cosa può fare la Lega sul tema, anche in vista di Euro 2032?
“Gli Europei sono una grande occasione, ma non mi limiterei a questo: avremo cinque città che li ospiteranno, ma mi auguro che per quella data ci siano tanti altri nuovi stadi. Abbiamo avuto la nomina di un commissario straordinario molto capace, l’ingegnere Massimo Sessa, che dovrebbe riuscire ad agevolare e snellire tutte le procedure, per tutte le società che vorranno approfittare di questa occasione storica”.

L’auspicio è che torni a essere pieno anche lo stadio della Lazio…
“Mi associo: per noi vedere gli stadi vuoti non è mai bello. Mi aspetto che anche i tifosi della Lazio, seppur dissentendo su alcune scelte societarie, facciano sentire il proprio calore ai giocatori e alla squadra”.

Il VAR resta un tema: Inter e Roma hanno delle recriminazioni.
“Io, come lei sa, non commento. Mi limito a constatare che le polemiche ci sono sempre state e ci sono, l’errore dell’arbitro è tollerato mentre quello del VAR meno. Però, se tirassimo le somme, credo che nella maggior parte degli episodi siano più le risoluzioni che gli errori. Si può migliorare, ma non getterei la croce sulla tecnologia: cerchiamo di fare in modo che sbagli il meno possibile, ma dobbiamo accettare che possa capitare”.

Il 23 marzo ci sarà l’incontro tra società e Rocchi in Lega. “Sì, il 23 ci confronteremo con Rocchi, per cercare di capire le esigenze degli arbitri. Vogliamo che siano messi in condizioni ideali per poter decidere in maniera più corretta. Cercheremo di metterci noi a disposizione della classe arbitrale per aiutarli. Naturalmente, sarà l’occasione di confrontarsi anche sul futuro, sulle linee guida da trasmettere agli arbitri. Siamo in una fase di work in Progress, in cui le parti si trovano e cercano di trovare soluzioni migliori per tutti”.

Marotta in passato ha detto che l’arbitro di campo deve essere più centrale.
“Su questo adesso non mi pronuncerei, mi sembra che stiamo andando un po’ oltre gli obiettivi. Le polemiche, dicevo, ci sono sempre state e ci saranno. Lavoriamo perché siano meno, ma non possiamo immaginare che l’errore spaventi, come se fosse un computer. Dove la decisione può essere oggettiva, la Lega è stata tra le prime ad aiutare gli arbitri: penso alla Spagna che non ha la goal-line technology. Però la vedo difficile che spariscano completamente gli errori: l’importante è che le decisioni degli arbitri siano sempre prese in maniera omogenea”.

Si preannuncia una lotta scudetto nuovamente accesa.
“Sì, di questo siamo orgogliosi, come Lega, di poter avere un campionato avvincente fino all’ultima giornata, come è stato l’anno scorso. Abbiamo anche una lotta Champions che vede tante squadre coinvolte e una lotta salvezza molto incerta. Il campionato si caratterizza sempre per essere molto aperto e combattuto, fino all’ultimo minuto".

Articoli correlati
Incontro arbitri-club solo il 23 marzo, Simonelli: "Sapete com'è fatto il calendario,... Incontro arbitri-club solo il 23 marzo, Simonelli: "Sapete com'è fatto il calendario, prima impossibile"
Serie A, Simonelli: "Protocollo VAR assurdo, chiediamo da tempo di rivedere le ammonizioni"... Serie A, Simonelli: "Protocollo VAR assurdo, chiediamo da tempo di rivedere le ammonizioni"
Serie A, Simonelli annuncia: "Trattativa per acquisire il Fantacalcio. Il 23 marzo... Serie A, Simonelli annuncia: "Trattativa per acquisire il Fantacalcio. Il 23 marzo incontro con gli arbitri"
Altre notizie Serie A
"Una cosa mai vista nella storia del calcio": Belardi sugli infortuni del Napoli TMW"Una cosa mai vista nella storia del calcio": Belardi sugli infortuni del Napoli
Estupinan: "Ieri lavoro enorme di tutta la squadra. Bello il mio primo gol in Serie... Estupinan: "Ieri lavoro enorme di tutta la squadra. Bello il mio primo gol in Serie A"
Allegri e il Milan contro la statistica: l'unica rimonta simile in Serie A l'hanno... Allegri e il Milan contro la statistica: l'unica rimonta simile in Serie A l'hanno subita
Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati... TMWAtalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Juve, il tifoso Ezio Greggio: "Boga is the best. E David ce la fa? Non ce la fa…... Juve, il tifoso Ezio Greggio: "Boga is the best. E David ce la fa? Non ce la fa… non ce la fa!"
Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."... TMW RadioPellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."
Il Como di Fabregas ai raggi X, Moreno: "Cesc è ossessionato, allenava già da giocatore"... TMWIl Como di Fabregas ai raggi X, Moreno: "Cesc è ossessionato, allenava già da giocatore"
Stasera Lazio-Sassuolo in un Olimpico semideserto: solo 2.000 biglietti venduti,... Stasera Lazio-Sassuolo in un Olimpico semideserto: solo 2.000 biglietti venduti, è record
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Sassuolo, le probabili formazioni: Isaksen in vantaggio su Cancellieri a destra
3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 28^ giornata di campionato
4 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
5 Del Piero scherza con Modric: "Con la qualità del cibo italiano puoi giocare fino a 50 anni"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine top news n.1 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Immagine top news n.2 Inter, Calhanoglu si ferma di nuovo: leggero risentimento muscolare, il comunicato
Immagine top news n.3 Il campionato ci regala subito un Como-Roma che vale la Champions. Il 4° posto passa (anche) da qui
Immagine top news n.4 Il Milan riapre la corsa scudetto? Ora l’Inter ha un filotto rischioso: i calendari a confronto
Immagine top news n.5 Moreno, ex tecnico di Fabregas al Monaco: "Il suo Como oggi sta evolvendo l'intera Serie A"
Immagine top news n.6 Bisogna ringraziare Allegri! Lo spiraglio c'è, anche se sia Max che il Milan dicono di no
Immagine top news n.7 Inter, il derby è un incubo: Chivu vede ancora lo scudetto, ma il Milan ora spera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.2 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.3 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.4 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Rampulla: "Scudetto, può buttarlo solo l'Inter. Juve favorita per il 4° posto"
Immagine news Serie A n.2 Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan cinico, Inter in calo ma lo Scudetto al 90% è suo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 "Una cosa mai vista nella storia del calcio": Belardi sugli infortuni del Napoli
Immagine news Serie A n.2 Estupinan: "Ieri lavoro enorme di tutta la squadra. Bello il mio primo gol in Serie A"
Immagine news Serie A n.3 Allegri e il Milan contro la statistica: l'unica rimonta simile in Serie A l'hanno subita
Immagine news Serie A n.4 Atalanta in campo verso il Bayern Monaco: assenti Ederson e gli altri due infortunati
Immagine news Serie A n.5 Juve, il tifoso Ezio Greggio: "Boga is the best. E David ce la fa? Non ce la fa… non ce la fa!"
Immagine news Serie A n.6 Pellegatti: "Milan, Allegri da lodare. Senza centravanti portati a casa 60 punti..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Classifica assistman Serie B 2024/2025: in vetta dopo la 29ª giornata ci sono Calò e Palumbo
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, nuovi contatti con Iachini. Potrebbe tornare a distanza di 15 anni
Immagine news Serie B n.3 Cambio modulo e rientro di Izzo, Ballardini trova il primo successo sulla panchina dell'Avellino
Immagine news Serie B n.4 I dubbi sulla scelta, la faticosa risalita e poi il nuovo calo. Cronistoria di Gregucci-Foti alla Samp
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: ancora un cambio alla Samp. Esonerati Gregucci e Foti
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, ecco l'esonero di Gregucci e Foti. Lombardo tecnico ad interim
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani nuovamente penalizzato. Adesso sono -20 punti. La nuova classifica del Girone C
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini: “Sentenza incredibile, ma l'importante è non essere stati esclusi dal campionato”
Immagine news Serie C n.3 Trapani, niente esclusione dal campionato: dal TFN "solo" cinque punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.4 Non solo la salvezza matematica. La Pianese scrive un pezzo di storia: non era mai stata quarta
Immagine news Serie C n.5 Trapani a rischio esclusione. Binda: "Gli altri club dovrebbero poter chieder danni agli scorretti"
Immagine news Serie C n.6 Triestina a un passo dalla Serie D, poi sarà tabula rasa. Ma può tornare D'Aniello
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama nominata Cavaliere della Repubblica: "Onorata e commossa. Mattarella è il nostro faro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci: "Dieci anni alla Juve sono inimmaginabili. Ecco i tre momenti indimenticabili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rinnovo in attacco per la Fiorentina Femminile: Janogy prolunga fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Rosucci-Juventus Women, avanti insieme. Il capitano rinnova fino al 30 giugno 2027
Immagine news Calcio femminile n.5 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”