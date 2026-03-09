Il Bayern Monaco sorride: Harry Kane si è allenato alla vigilia dell'Atalanta. Presente anche Davies
In casa Bayern Monaco c'è grande attesa per la sfida di domani sera contro l'Atalanta alla New Balance Arena, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Uno dei dubbi delle ultime ore per quel che riguarda la squadra di Vincent Kompany era legato alle condizioni di Harry Kane, col centravanti inglese che aveva saltato l'ultima sfida di campionato contro il Borussia Moenchengladbach per un fastidio al polpaccio.
Il giocatore però, riporta TZ, nella giornata di oggi ha svolto regolarmente l'allenamento di rifinitura insieme al resto della squadra ed è quindi da considerarsi recuperato per la trasferta di Bergamo. Una notizia importante per i bavaresi, che potranno così contare su un giocatore in grado di segnare 8 gol nelle prime 8 partite di Champions League. Oltre a lui, ha partecipato alla rifinitura anche Alphonso Davies, altro giocatore in odore di recupero dopo aver saltato le ultime due sfide del Bayern.
