TMW Radio Bonanni: "Inter, scontri diretti preoccupanti. Il Milan non è pronto per il titolo"

Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel pomeriggio di Maracanà, in onda su Tmw Radio.

Che cosa ha detto questo pareggio fra Inter e Napoli?

"È stata una bella partita, con ritmo alto e con due squadre forti che si sono affrontate a viso aperto. Inter e Napoli hanno dimostrato il loro valore e arriveranno in corsa fino alla fine. I nerazzurri secondo me hanno qualcosa in più, ma McTominay ha sottolineato giustamente come gli infortuni affrontati dagli azzurri siano stati tanti finora".

​​​​​​​La lotta scudetto è da considerarsi a due o è aperta a piu squadre?

"Inter e Napoli sono le più forti, ma se devo scegliere una possibile contendente scelgo la Juventus".

Negli ultimi quattordici incroci con Juventus, Milan e Napoli l'Inter non ha mai vinto. Qual è la motivazione?

"Di certo fa riflettere che una squadra cosi forte non riesca a mostrare la propria forza negli scontri diretti. I nerazzurri del resto se non hanno centrato alcuni scudetti è stato proprio per il fattore mentale, dato che tecnicamente sono sempre stati i più forti.

Che peso specifico sta avendo Hojlund in questa stagione del Napoli?

"È un giocatore determinate. Quando il Napoli acquistò Hojlund tutti si chiedevano cosa sarebbe accaduto una volta rientrato Lukaku. La verità è che il belga si siederà in panchina e farà da alternativa. Il danese sta dimostrando il proprio valore, anche grazie all'apporto di Conte".

Il Milan rischia di calare?

"Col Como credo che non perderà, ma non conquisterà neanche i tre punti. Detto ciò io ho sempre voluto aspettare altre risposte per capire se potesse inserirsi nella lotta scudetto. Non la vedo così forte nonostante grandi singoli come Modric e Rabiot".