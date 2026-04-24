Gasperini e gli attriti con Ranieri-Massara: "Chiedevo solo rinforzi in attacco. Non mi sembra così strano"

Nel corso della sua conferenza stampa di oggi, Gian Piero Gasperini ha parlato di uno scarso feeling tecnico con il direttore sportivo Frederic Massara, dopo l’addio di Claudio Ranieri: “Io rispetto sempre il lavoro. Non è che non fossi contento delle operazioni del ds. Ho sempre lasciato grande libertà: è il suo mestiere, se ha visto determinati giocatori li può prendere. Dal primo giorno ho solo detto: rinforziamoci davanti, che questa è una squadra forte.

Non mi sembrava una cosa così straordinaria, mi sembra una cosa normale per un allenatore nuovo, appena arrivato, che ha un modo diverso di giocare. Su tutto il resto non ho mai messo veti o altre cose. Quando dice condivisi (Ranieri, ndr), ma sì condivisi: era importante, ma non ero in grado di incidere, ho detto ‘se ti piacciono prendili’. Non ho mai messo veti, ho solo detto che questa squadra aveva una bella situazione, se si poteva migliorare. Poi è stato fatto, ma lì era il punto focale: era una così grande da determinare questa situazione? Non so”.

Vuole chiarire la sua versione sul mancato arrivo di Sancho?

“Non è arrivato perché, giustamente, la proprietà alla fine non ha voluto farlo. Giustamente”.