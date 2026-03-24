Boninsegna, Frey e Bedin votano Inter: "Ottimisti per lo scudetto. Lautaro sarà decisivo"

La Gazzetta dello Sport ha intervistato diversi ex giocatori dell'Inter per capire quale fosse il loro parere in vista di questo finale di stagione, che per i nerazzurri si preannuncia decisivo. Roberto Boninsegna, ex attaccante, ha spiegato he a suo avviso manca un regista classico alla Luisito Suarez, ma con Calhanoglu le cose cambiano: "Davanti invece Thuram soffre se non ha accanto Lautaro: il Toro è un riferimento al limite dell'area, come Mazzola per noi. Ma resto ottimista, il vantaggio mi rassicura".

Cerca di infondere calma anche Sebastien Frey, ex portiere, che non si preoccupa e sostiene che la crisi sia solo passeggera: "Sta mancando qualcosina, l'Inter non perde, ma deve dare di più". Quello che manca è evidente e ha un nome e un cognome: Lautaro Martinez. Senza l'argentino, come spiega bene il francese, l'atteggiamento di tutti è diverso e quindi sarà importante riaverlo già dopo la sosta per le nazionali.

Tutto condiviso anche da Gianfranco Bedin, ex centrocampista, che allontana subito lo spettro di una crisi: "È una piccola frenata, lo Scudetto non è a rischio". Per lui la rimonta di Milan e Napoli non è neanche un'opzione, soprattutto perché adesso tornerà Lautaro Martinez, colui che ha una personalità trainante all'interno del gruppo. La prossima partita per Bedin deciderà la Serie A: "L'Inter resterà in vetta fino alla fine".