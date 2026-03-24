Serie C, i marcatori: Parigi del Latina tallona la vetta del Girone C, ora di Gomez (Crotone)

Con la giornata di ieri, lunedì 23 marzo, la Serie C ha mandato in archivio la 33ª giornata del campionato, che a differenza del turno precedente non ha regalato verdetti ma ha smosso non solo le classifiche dei tre raggruppamenti ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni girone, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

12 gol: Stuckler (2; Vicenza)

11 gol: Sipos (4; Lecco)

10 gol: Bertoli (3; Ospitaletto), Clemenza (4; Dolomiti Bellunesi), La Gumina (4; Inter U23), Rabbi (Cittadella)

9 gol: Caccavo (Lumezzane), Capone (6; Trento), Comi (1; Pro Vercelli), Karlsson (Renate), Mastroianni (3; Pro Patria), Rauti (Vicenza), Sali (AlbinoLeffe)

8 gol: Cazzadori (Union Brescia), Da Graca (Novara), Minesso (Arzignano), Morra (2; Vicenza), Pellegrini (2; Trento), Vertainen (Triestina)

GIRONE B

12 gol: Bifulco (1; Campobasso), D’Uffizi (Ascoli), Gori (4; Ascoli)

11 gol: Cianci (2; Arezzo)

10 gol: Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), Pattarello (4; Arezzo)

9 gol: Di Carmine (4; Livorno), Dionisi (3; Livorno), Dubickas (Ternana), Puczka (5; Juventus NG), Ravasio (2; Arezzo)

8 gol: Eusepi (2; Sambenedettese), Franzolini (Forlì), Montevago (Perugia), Sinani (Bra), Tavernelli (Arezzo), Tenkorang (Ravenna)