Roma, i primi dissidi con Gasperini nascono col mercato: aveva chiesto rinforzi pronti

Il Corriere dello Sport di oggi viaggia nella crisi della Roma, non di risultati ma di unità. Sembra infatti che all'interno della società si sia aperta una spaccatura tra tecnico e alcuni dirigenti.

Chiesti calciatori pronti, arrivati 200 milioni di Under 24

Diverse le incomprensioni sul mercato: in estate, ma soprattutto a gennaio, l’allenatore aveva chiesto dei calciatori pronti, eppure sono proseguiti gli investimenti sugli under 24 (200 milioni spesi nell’ultimo anno e mezzo); ad esempio Vaz, pagato 25 milioni, anziché un altro profilo “alla Malen” che avrebbe aggiunto esperienza nel reparto.

Perplessità sullo status di alcuni calciatori

"Dobbiamo chiarire se vogliamo vincere o se vogliamo far crescere i giovani", aveva detto qualche settimana fa Gasperini. E ancora: "Se non arriviamo quarti, vorrà dire che si cambierà allenatore, e fine delle trasmissioni" Il tecnico, inoltre, ha già manifestato una certa perplessità nel lavorare con una squadra che, tra prestiti (4) e scadenze al 30 giugno (oltre a Dybala ed ElSha i titolarissimi Celik e Pellegrini), ha ben otto calciatori con uno status “provvisorio”.