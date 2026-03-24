Serie C, 33ª giornata: il quadro completo dei risultati. Benevento sconfitto

Si è chiusa la 33ª giornata di Serie C, con risultati importanti per tutti e tre i gironi. Ecco il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 33ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Triestina 2-2

41' Faggioli (TRI), 54' Vertainen (TRI), 78' Ebone (TRE), 90'+3 Trainotti (TRE)

Virtus Verona-AlbinoLeffe 1-3

7' Sciacca (A), 10' Sali (A), 34' Fanini (V), 68' Giannini (A)

Union Brescia-Ospitaletto 0-0

Giana Erminio-Pergolettese 2-0

11' Vitale, 90+4' Galeandro

Pro Vercelli-Lumezzane 1-1

66' Carosso (P), 95' Deratti (L)

Renate-Vicenza 1-3

14' Karlsson (R), 50', 68' Zonta (V), 90' Stückler (V)

Pro Patria-Lecco 1-4

17' Sipos (L), 30' Duca (L), 41' Urso (L), 69' Mallamo (L), 90+1' Mastroianni (P)

Novara-Alcione Milano 3-0

27' e 53' Lanini, 90+2' D'Alessio

Arzignano Valchiampo-Cittadella 1-0

21' Lanzi

Inter U23-Dolomiti Bellunesi 1-2

17' Clemenza (D), 70' Mondonico (D), 90' Cinquegrano (I)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Trento 55, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 43, Inter U23 42, Pro Vercelli 42, Arzignano 40, Dolomiti Bellunesi 38, Ospitaletto 38, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Bra-Arezzo 0-4

40' e 62' Cianci, 71' e 90' Ravasio

Perugia-Torre 1-1

37' Bolsius (P), 63' Sorrentino (T)

Ternana-Sambenedettese 1-1

60' Panico (T), 88' Zini (S)

Guidonia Montecelio-Vis Pesaro 0-0

Juventus Next Gen-Gubbio 2-2

26' La Mantia (G), 49' Podda (G), 61' Puczka (J), 90+4' Guerra (J)

Pianese-Pontedera 2-2

53' Sussi (PI), 76' Cerretti (PO), 81' Sapola (PO), 90+4' Ongaro (PI)

Campobasso-Forlì 2-0

92' Lancini, 97' Sarr

Carpi-Pineto 1-2

26' aut. Tonti (C), 36' Pellegrino (P), 64'Borsoi (P)

Ravenna-Livorno 2-0

49' Fischnaller, 56' Bani

Riposa – Ascoli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61*, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34*, Perugia 32, Torres 31*, Sambenedettese 29*, Bra 26, Pontedera 19

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Atalanta U23-Casertana 0-2

44' aut.Navarro, 90+4' Kallon

Cavese-Foggia 0-0

Audace Cerignola-Giugliano 1-0

75' Gambale

Cosenza-Latina 3-1

3' Parigi (L), 9' Contiliano (C), 83' Caporale (C), 90+3' Cannavò (C)

Siracusa-Picerno 2-1

30' Abreu (P), 46' Arditi (S), 87' Gudelevicius (S)

Sorrento-Crotone 2-2

16' Maggio (C), 19' Ricci (S), 65' D'Ursi (S). 90+14' Musso (C)

Trapani-Potenza 2-1

45+2' Celeghin (T), 87' Mazzeo (P), 90+6' La Sorsa (T)

Catania-Casarano 1-1

53' Bruzzaniti (Cat), 83' Ferrara (Cas)

Monopoli-Benevento 2-1

39' e 68' Longo (M), 45+2' Della Morte

Salernitana-Team Altamura 2-1

2' aut. Lescano, 45+1' rig. Lescano (S), 75' Anastasio (S)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 65, Cosenza 59, Salernitana 57*, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Siracusa 27, Trapani 27, Foggia 23

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva