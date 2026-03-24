"È gestibile". Bastoni tranquillizza Gattuso e staff, con l'Irlanda del Nord vuole esserci

Alessandro Bastoni sta meglio. E vuole assolutamente stringere i denti in vista del playoff dell'Italia contro l'Irlanda del Nord in programma a Bergamo nella serata di giovedì.

Il difensore dell'Inter, dolorante alla caviglia dopo il derby contro il Milan e assente nelle sfide di campionato contro Atalanta e Fiorentina, ha svolto alcuni giri di campo per testare il fastidio e l'esito è stato incoraggiante: "E' gestibile", ha confermato Bastoni al commissario tecnico, al vice Riccio e allo staff medico.

Il centrale mancino nerazzurro dunque utilizzerà queste ultime ore per provare ad avvicinarsi al top della condizione, con la voglia di essere in campo giovedì nonostante i problemi delle ultime settimane.