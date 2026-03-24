Vicario ha deciso: la sua priorità è andare all'Inter. Adesso tocca ai nerazzurri

L'Inter punta con forza su Guglielmo Vicario. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, dopo il viaggio del direttore sportivo Piero Ausilio a Londra, anche gli ultimi dubbi sono stati fugati: il portiere del Tottenham è il primo obiettivo per i nerazzurri. C'è da mettere in piedi una trattativa con gli Spurs e ora è arrivato il tempo delle decisioni definitive. Per ragioni tecniche e anche di opportunità è il favorito numero uno per ereditare il ruolo di titolare da Sommer.

La novità degli ultimi giorni riguarderebbe l'ok totale che lo stesso Vicario ha dato all'Inter. L'idea del classe '96 è quella di dare priorità totale al club di Viale della Liberazione. Da considerare anche il fatto che ieri il portiere si è operato di ernia e questo lo farà stare per un po' lontano dai campi da gioco. In stagione ha giocato 31 partite in Premier League, 10 in Champions League, una in FA Cup e una in Supercoppa Europea.