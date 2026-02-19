Bonucci a Vergara: "Hai una bella energia. Usa la testa sempre, tanto c'è chi ti dà mazzate"

Curiosa intervista da parte di Cronache di Spogliatoio a Leonardo Bonucci, collaboratore di Gennaro Gattuso con l'Italia, che è stato a vedere la gara del Napoli a Genova e nel post partita ha incontrato Jeff Ekhator, parlandogli così: "Mi raccomando, ti seguiamo, sempre con il massimo impegno". Poi si rivolge anche a Vergara: "Complimenti. Hai da pedalare, ma sono segnali, ha una bella energia, se la porti nel verso giusto ti dà tanto. Con la testa sempre, tanto se sbagli c'è chi ti dà qualche mazzata (Conte, ndr)".

Che tipo di scambio di info c'è con i club?

"È quasi settimanale. Sia le società che la Nazionale sono forniti di grandi professionisti. I preparatori atletici si sentono quotidianamente, Gattuso chiama quasi sempre i giocatori finite le partite, lo staff medico c'è un continuo aggiornamento e lo stesso succede dal punto di vista nutrizionale. Il nostro lavoro è fatto tutti i giorni, ti confronti sulle partite giocate, su quelle che si andranno a vedere e c'è uno scambio sulle idee che si porteranno al ritiro successivo. Abbiamo una chat in cui tutti i membri dello staff si occupano delle visionature e mandano le distinte del match che stanno guardando".

