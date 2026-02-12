Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"

Dopo il sorteggio dei gironi di Nations League, con l'Italia che è stata inserita nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia, Leonardo Bonucci, collaboratore del ct Gattuso, ha commentato le sfide che attendono gli Azzurri: "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L’obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione".

TUTTI I RAGGRUPPAMENTI DELLA NATIONS LEAGUE

Lega A

Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia

Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia

Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia

Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles

Lega B

Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord

Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord

Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia

Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo

Lega C

Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino

Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra

Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia

Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta

Lega D

Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra

Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein