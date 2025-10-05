Borrelli non fa rimpiangere Belotti: Cagliari avanti a Udine, a segno l'ex Brescia
Il Cagliari rompe l'equilibrio a Udine, passando in vantaggio a 5 minuti dalla mezzora. Felici sale sulla sinistra e trova al limite dell'area Prati: conclusione murata dalla retroguardia dell'Udinese, con la palla che arriva a Borrelli. Il centravanti ex Brescia, chiamato a sostituire l'infortunato Belotti, non si fa sfuggire l'occasione e trafigge Sava.
