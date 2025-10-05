Reggiana, Tavsan: "Posso giocare in diverse posizioni. Posso ancora crescere"

L'attaccante della Reggiana Elayis Tavsan ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria di Cesena: "È stata una bella serata - sottolinea TuttoReggiana.com -. Quando ti combini bene con giocatori molto tecnici come Portanova e Girma, riescono bene anche un certo tipo di giocate, come è successo in occasione dei due gol. In particolare, la seconda rete è stata molto bella. In generale sono molto soddisfatto della nostra prestazione.

Giocare centravanti? Posso giocare in diverse soluzioni - ha proseguito il calciatore olandese - ovvero dietro ai due attaccanti o anche dietro una sola punta. In qualunque posizione mi schieri il mister, io mi metto a disposizione e cerco di farmi trovare pronto. Dove posso ancora crescere? Credo che posso ancora crescere nell’utilizzare ogni pallone con più importanza, stando più dentro la partita. Ho parlato di questo anche col mister e credo che sia il fattore che devo migliorare maggiormente nel mio gioco.

Segnare contro la mia ex squadra? Ho vissuto una bella esperienza a Cesena - ha concluso - ma ora sto iniziando un percorso importante a Reggio Emilia. È stato particolare segnare qui nel mio ex stadio dove ho giocato diverse partite, ma sono comunque molto contento di aver ritrovato il gol".