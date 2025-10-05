Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 8ª giornata - Al Ravenna sorride il primo tempo del lunch match del Girone B

© foto di Alessandro Brunelli
Oggi alle 13:20Serie C
di Claudia Marrone

Con la serata di venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Con la serata odierna, la definitiva chiusura di suddetto turno.

La domenica di terza serie, ha comunque intanto preso il via, con ben due lunch match, che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi essendo iniziati alle 12:30. Nel Girone A, sfida tra Novara e Triestina, che hanno chiuso la prima frazione di gioco su un pareggio a reti bianche, mentre nel Girone B sembra non voler mollare un centimetro il Ravenna, che si porta in vantaggio al 'Moccagatta' sulla Juventus Next Gen: i primi 45' sono decisi dalla rete di Spini, arrivata quasi in extremis.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Novara-Triestina 0-0
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Pro Patria-Trento
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe
Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto
Già giocate
Union Brescia-Pergolettese 0-0
Giana Erminio-Lumezzane 2-1
19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)
Renate-Cittadella 0-0
Virtus Verona-Lecco 2-2
13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Classifica - Vicenza 19, Lecco 18*, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Renate 9*, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Cittadella 6*, Novara 5, Ospitaletto 5, Pro Patria 3, Triestina -9
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Juventus Next Gen-Ravenna 0-1
40' Spini
Domenica 5 ottobre
Ore 17:30 - Carpi-Perugia
Ore 17:30 - Forlì-Guidonia
Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera
Già giocate
Pianese-Livorno 2-1
34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)
Rimini-Arezzo 0-1
69’ Varela
Ascoli-Bra 4-1
33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)
Ternana-Pineto 2-1
2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)
Torres-Sambenedettese 0-2
1' Eusepi, 42' Konate
Campobasso-Vis Pesaro 2-2
1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Classifica - Arezzo 21*, Ascoli 20*, Ravenna 18, Sambenedettese 14*, Ternana 13*, Campobasso 12*, Pianese 12*, Gubbio 12, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10, Forlì 9, Vis Pesaro 8*, Pineto 8*, Carpi 8, Pontedera 7, Livorno 7*, Torres 5*, Bra 5*, Perugia 3, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C
Già giocate
Latina-Benevento 1-0
64’ Ekuban
Atalanta U23-Foggia 1-1
40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)
Crotone-Picerno 3-0
30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano
Domenica 5 ottobre
Ore 14:30 - Casertana-Casarano
Ore 14:30 - Catania-Siracusa
Ore 14:30 - Salernitana-Cavese
Ore 14:30 - Trapani-Giugliano
Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza
Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Crotone 14*, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

