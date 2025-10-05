Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale

Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finaleTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 14:38Serie A
di Giuseppe Lenoci

Risultato finale: Udinese-Cagliari 1-1

UDINESE
Sava 6 - Non può nulla sulla rete subita da Borrelli nel primo tempo. Nella ripresa sono poche le occasioni create dagli avversari.

Goglichidze 6 - Dopo un primo tempo ordinato, nella ripresa sfiora il gol da buona posizione sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Kabasele 6,5 - Scelto per sostituire Kristensen, il centrale nel primo tempo riassapora il campo da titolare e, nella ripresa, trova il gol del pari con una zampata. Esce dopo un contrasto con Borrelli. Dal 66' Bertola 6 - Mezz'ora in campo per il difensore, senza particolari sbavature.

Solet 6 - Non brilla particolarmente nella retroguardia: sembra più interessato a farsi vedere in avanti, distraendosi nella sua zona del campo. Sfodera l'assist per il gol di Kabasele.

Zanoli 6 - Tanta corsa e sacrificio per l'esterno, abile comunque a rendersi pericoloso nonostante il poco supporto delle sue punte. Dall'85' Ehizibue sv

Piotrowski 5,5 - Non riesce a mostrare le sue qualità come mezz'ala e non brilla particolarmente, anche a causa della pressione degli avversari. Dall'85' Zarraga sv

Karlstrom 5,5 - Non particolarmente brillante la prova del centrocampista, spesso in ritardo sui tempi di gioco per i suoi.

Atta 6 - Ha un debito con la fortuna nel primo tempo, dove sfiora il gol in diverse occasioni.

Kamara 5,5 - Prova a spingere come può, spesso con frenesia e con poca chiarezza nelle intenzioni.

Zaniolo 5 - Pronti, via e approfitta dell'errore di Palestra per concludere verso la porta: è il palo a dire di no al 10. Rovina poi la sua prestazione in due minuti: prima un giallo inutile, poi un errore davvero incredibile a porta sguarnita. Dal 76' Bayo 5,5 - Venti minuti in campo per l'attaccante. Dopo un buon inizio, emula Zaniolo e non trova lo specchio a porta vuota.

Davis 5,5 - Nel primo tempo si ricorda solo per un assist. Nella ripresa, serve un cioccolatino da scartare per Zaniolo. Nel finale, ha l'occasione di portare a casa i tre punti, ma viene ipnotizzato da Caprile.

Kosta Runjaic 6 - Non il momento più fortunato per il tecnico. La sua squadra gioca un buon calcio ma non è incisiva sotto porta: due legni colpiti, due errori a porta vuota per Zaniolo e Bayo. Punto comunque che muove la classifica dopo le ultime uscite.

CAGLIARI
Caprile 7,5 - Nel primo tempo è monumentale nel rispondere ad Atta, viene aiutato anche dai legni che negano la gioia del gol agli avversari. Non può nulla sul gol di Kabasele, ma è nuovamente fondamentale nel recupero.

Ze Pedro 5 - Il difensore, dopo una prestazione attenta nel primo tempo, è colpevole nel mancato allontanamente in occasione del gol di Kabasele. Nel finale, un altro errore: lo graziano prima Davis, poi Bayo.

Mina 6 - In dubbio per la sfida all'Udinese, la gara del centrale dura 20 minuti: costretto al cambio per un problema di natura muscolare. Dal 20' Adopo 6 - Il suo ingresso comunque è positivo: tanto lavoro sporco sui centrocampisti centrali bianconeri.

Obert 6 - Scalato nel terzetto davanti a Caprile, mette dentro il massimo sforzo per cercare di arginare Zaniolo. Ammonito nella ripresa, Pisacane lo toglie nel finale. Dall'82' Cavuoti sv

Felici 5,5 - Ammonito nel primo tempo, l'esterno fa fatica ad ingranare e resta negli spogliatoi nell'intervallo. Dal 45' Di Pardo 6 - Entra per dare più equilibrio alla sua squadra e si mostra anche nell'area avversaria con un colpo di testa.

Prati 6 - Ingaggia una copertura del campo su Zaniolo che lo sfianca. Da una sua conclusione, passa il vantaggio del Cagliari. Buona la sua gara.

Deiola 5,5 - Inizia in mediana e, dopo l'infortunio di Mina, va a posizionarsi al centro della difesa. Un suo errore stava per spalancare la strada della rimonta agli avversari.

Folorunsho 6 - Sembra sempre pronto a fare il grande passo per i suoi, si accende però ad intermittenza. La stanchezza lo limita nella ripresa.

Palestra 5,5 - Il suo errore ad inizio gara favorisce la conclusione di Zaniolo, deviata dal palo. Meglio in zona offensiva, dove si vede comunque poco.

Borrelli 7 - Chiamato a sostituire Belotti, stimolato dalle parole del Presidente nel pre-partita, la punta risponde presente e trova il gol che sblocca il match. Lavora bene con la squadra, anche nel tentativo di tenere davanti la sua formazione. Lascia il campo per un colpo testa a testa con Kabasele. Dal 73' Luvumbo 6 - Entra bene in campo e sfiora il gol con una conclusione rasoterra. Sarà l'unico acuto del match.

Esposito 5,5 - Non brilla particolarmente l'attaccante, alla ricerca di soluzioni non trovate. A volte si intestardisce e non riesce, con lucidità, a sfruttare le ripartenze dei suoi. Dall'82' Pavoletti sv

Fabio Pisacane 6 - Sceglie Borrelli per sostituire Belotti, soluzione giusta che sblocca il match. Poi soffre la fisicità dell'Udinese anche a causa delle assenze di Luperto e Mina, che ha abbandonato il campo dopo un quarto d'ora. Punto comunque importante.

Articoli correlati
Udinese sprecona, rimpianti d'obbligo. Cagliari, bene Borrelli come 'supplente' di... Udinese sprecona, rimpianti d'obbligo. Cagliari, bene Borrelli come 'supplente' di Belotti
Cagliari, Borrelli: "Sacrifici ripagati. Gol dedicato a Belotti" Cagliari, Borrelli: "Sacrifici ripagati. Gol dedicato a Belotti"
Barcellona, che tonfo! Il Siviglia di Sanchez e Almeyda vince 4-1, Real solo in vetta... Barcellona, che tonfo! Il Siviglia di Sanchez e Almeyda vince 4-1, Real solo in vetta
Altre notizie Serie A
Juventus, ennesimo pareggio per Tudor ma ora serve cambiare rotta Juventus, ennesimo pareggio per Tudor ma ora serve cambiare rotta
Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"... Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma... Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo... Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo... Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno... Cori, volantini, striscioni e un rigore da tirare di collo: com'è andato il ritorno di Allegri a Torino
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
1 Florenzi ammette: "Per lo Scudetto nel 2022 sapevamo che l'Inter doveva fare un passo falso"
2 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
3 Italiano travolge 4-0 Gilardino, ma nel post partita se la prende con Rowe: "Ci deve tre gol"
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
5 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan ‘anti-allegriano’ per il ritorno allo Stadium di Max. 0-0 firmato Maignan, Pulisic e Leao
Immagine top news n.1 Confermata la diagnosi, la Juventus di Tudor ha la pareggite. E il popolo bianconero fischia
Immagine top news n.2 Il 'problema' De Bruyne accende la rimonta e Conte torna primo. Ma è un Napoli a due facce
Immagine top news n.3 Juventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic e Leao, così no. Maignan da extratterestre su Gatti
Immagine top news n.4 Elogio dell’Allegrismo, Juventus-Milan è la partita perfetta secondo Brera. 0-0, lo Stadium fischia
Immagine top news n.5 Politano ko nel Napoli, salta la Nazionale. Al suo posto il ct Gattuso convoca Spinazzola
Immagine top news n.6 Juventus-Milan, allo Stadium il ritorno di Allegri e non solo. C'è anche John Elkann
Immagine top news n.7 Brivido Napoli, ma Conte torna a vincere anche in Serie A: Anguissa e Hojlund ribaltano il Genoa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mercato o attaccanti in rosa? Come sostituirà Belotti il Cagliari?
Immagine news podcast n.2 Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento?
Immagine news podcast n.3 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.4 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giorgio Perinetti: "Il VAR è un male necessario. Quello sperimentato in C è un passo avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, ennesimo pareggio per Tudor ma ora serve cambiare rotta
Immagine news Serie A n.2 Lazio, ora gli infortuni sono un caso: e per Zaccagni si teme un lungo stop
Immagine news Serie A n.3 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 12ª giornata di Serie A
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Ellertsson: "Dobbiamo replicare il primo tempo di oggi per tutta la partita"
Immagine news Serie A n.5 Inter, senti l'ex Bonazzoli: "A tratti è stata ingiocabile, non solo in Italia ma pure in Europa"
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, Kean: "Ha ragione Pioli, non appelliamoci alla sfortuna. So che faremo meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda: "La vittoria una liberazione, ora serve una testa diversa"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil: "Vittoria meritata. Ora un po' di riposo che ne abbiamo bisogno"
Immagine news Serie B n.3 Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Immagine news Serie B n.4 Serie B, il Modena si riprende il primo posto: Gliozzi e Mendes stendono l'Entella
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini: "Nella ripresa mancato l'aspetto caratteriale. L'ha vinta il pubblico"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Donati: "A fine primo tempo eravamo all'inferno e siamo saltati fuori"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Toscano: "Pensiamo gara dopo gara, serve la stessa dedizione di oggi"
Immagine news Serie C n.2 Atalanta U23, Bocchetti soddisfatto: “Prestazione di livello, questa è la strada giusta”
Immagine news Serie C n.3 Novara, Zanchetta: "Ci servono più coraggio e qualità nell'ultimo passaggio"
Immagine news Serie C n.4 Torres in crisi, ma il DS Colombino conferma Pazienza: "Crediamo in lui"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati delle 20:30: vince il Cosenza, l'Inter U23 pareggia allo scadere
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Vezzoni: "Punto importante, sono felice per la reazione della squadra"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili sul ko con la Lazio: "Penalizzate. Nemmeno il pari mi avrebbe fatto felice"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 1ª giornata - Il turno si chiude con la vittoria in rimonta del Milan sul Genoa
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Squadra camaleontica. Ci tenevamo a vincere all'esordio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 1ª giornata - Esordio soddisfacente per la Lazio: battuto il Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Il pareggio con il Sassuolo? Non sono affatto due punti persi"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso