Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Borrelli cinico, Zaniolo no. Caprile salva tutto nel finale

Risultato finale: Udinese-Cagliari 1-1

UDINESE

Sava 6 - Non può nulla sulla rete subita da Borrelli nel primo tempo. Nella ripresa sono poche le occasioni create dagli avversari.

Goglichidze 6 - Dopo un primo tempo ordinato, nella ripresa sfiora il gol da buona posizione sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Kabasele 6,5 - Scelto per sostituire Kristensen, il centrale nel primo tempo riassapora il campo da titolare e, nella ripresa, trova il gol del pari con una zampata. Esce dopo un contrasto con Borrelli. Dal 66' Bertola 6 - Mezz'ora in campo per il difensore, senza particolari sbavature.

Solet 6 - Non brilla particolarmente nella retroguardia: sembra più interessato a farsi vedere in avanti, distraendosi nella sua zona del campo. Sfodera l'assist per il gol di Kabasele.

Zanoli 6 - Tanta corsa e sacrificio per l'esterno, abile comunque a rendersi pericoloso nonostante il poco supporto delle sue punte. Dall'85' Ehizibue sv

Piotrowski 5,5 - Non riesce a mostrare le sue qualità come mezz'ala e non brilla particolarmente, anche a causa della pressione degli avversari. Dall'85' Zarraga sv

Karlstrom 5,5 - Non particolarmente brillante la prova del centrocampista, spesso in ritardo sui tempi di gioco per i suoi.

Atta 6 - Ha un debito con la fortuna nel primo tempo, dove sfiora il gol in diverse occasioni.

Kamara 5,5 - Prova a spingere come può, spesso con frenesia e con poca chiarezza nelle intenzioni.

Zaniolo 5 - Pronti, via e approfitta dell'errore di Palestra per concludere verso la porta: è il palo a dire di no al 10. Rovina poi la sua prestazione in due minuti: prima un giallo inutile, poi un errore davvero incredibile a porta sguarnita. Dal 76' Bayo 5,5 - Venti minuti in campo per l'attaccante. Dopo un buon inizio, emula Zaniolo e non trova lo specchio a porta vuota.

Davis 5,5 - Nel primo tempo si ricorda solo per un assist. Nella ripresa, serve un cioccolatino da scartare per Zaniolo. Nel finale, ha l'occasione di portare a casa i tre punti, ma viene ipnotizzato da Caprile.

Kosta Runjaic 6 - Non il momento più fortunato per il tecnico. La sua squadra gioca un buon calcio ma non è incisiva sotto porta: due legni colpiti, due errori a porta vuota per Zaniolo e Bayo. Punto comunque che muove la classifica dopo le ultime uscite.

CAGLIARI

Caprile 7,5 - Nel primo tempo è monumentale nel rispondere ad Atta, viene aiutato anche dai legni che negano la gioia del gol agli avversari. Non può nulla sul gol di Kabasele, ma è nuovamente fondamentale nel recupero.

Ze Pedro 5 - Il difensore, dopo una prestazione attenta nel primo tempo, è colpevole nel mancato allontanamente in occasione del gol di Kabasele. Nel finale, un altro errore: lo graziano prima Davis, poi Bayo.

Mina 6 - In dubbio per la sfida all'Udinese, la gara del centrale dura 20 minuti: costretto al cambio per un problema di natura muscolare. Dal 20' Adopo 6 - Il suo ingresso comunque è positivo: tanto lavoro sporco sui centrocampisti centrali bianconeri.

Obert 6 - Scalato nel terzetto davanti a Caprile, mette dentro il massimo sforzo per cercare di arginare Zaniolo. Ammonito nella ripresa, Pisacane lo toglie nel finale. Dall'82' Cavuoti sv

Felici 5,5 - Ammonito nel primo tempo, l'esterno fa fatica ad ingranare e resta negli spogliatoi nell'intervallo. Dal 45' Di Pardo 6 - Entra per dare più equilibrio alla sua squadra e si mostra anche nell'area avversaria con un colpo di testa.

Prati 6 - Ingaggia una copertura del campo su Zaniolo che lo sfianca. Da una sua conclusione, passa il vantaggio del Cagliari. Buona la sua gara.

Deiola 5,5 - Inizia in mediana e, dopo l'infortunio di Mina, va a posizionarsi al centro della difesa. Un suo errore stava per spalancare la strada della rimonta agli avversari.

Folorunsho 6 - Sembra sempre pronto a fare il grande passo per i suoi, si accende però ad intermittenza. La stanchezza lo limita nella ripresa.

Palestra 5,5 - Il suo errore ad inizio gara favorisce la conclusione di Zaniolo, deviata dal palo. Meglio in zona offensiva, dove si vede comunque poco.

Borrelli 7 - Chiamato a sostituire Belotti, stimolato dalle parole del Presidente nel pre-partita, la punta risponde presente e trova il gol che sblocca il match. Lavora bene con la squadra, anche nel tentativo di tenere davanti la sua formazione. Lascia il campo per un colpo testa a testa con Kabasele. Dal 73' Luvumbo 6 - Entra bene in campo e sfiora il gol con una conclusione rasoterra. Sarà l'unico acuto del match.

Esposito 5,5 - Non brilla particolarmente l'attaccante, alla ricerca di soluzioni non trovate. A volte si intestardisce e non riesce, con lucidità, a sfruttare le ripartenze dei suoi. Dall'82' Pavoletti sv

Fabio Pisacane 6 - Sceglie Borrelli per sostituire Belotti, soluzione giusta che sblocca il match. Poi soffre la fisicità dell'Udinese anche a causa delle assenze di Luperto e Mina, che ha abbandonato il campo dopo un quarto d'ora. Punto comunque importante.