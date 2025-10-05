Giana Erminio, Espinal: "Ci è andata bene, i subentrati hanno dato il massimo"

Dopo la vittoria contro il Lumezzane, il tecnico della Giana Erminio Vinicio Espinal ha parlato in conferenza stampa: "Nei primi 45 minuti è stata la mia peggior Giana ed ero molto dispiaciuto, faccio fatica a capire perché abbiamo impattato la gara in questo modo perché in settimana i calciatori danno l'anima. Ho tenuto freddo il cuore e ho ragionato un po' di più, attendendo l'intervallo per i primi cambi: volevo dare una scossa, uno può anche alzare la voce ma se dentro non c'è niente, poco cambia. La squadra ha valore umano e va dato merito ai giocatori per aver reagito.

Chi ho schierato nel primo tempo poteva fare meglio, sul gol subito c'è stata una grande distrazione che non possiamo permetterci. Nel lungo periodo abbiamo cercato di portare a casa la partita, il Lumezzane ha gamba e impostando bene il match ci ha tolto tante possibilità di gioco. Ci è andata bene, i subentrati hanno dato il massimo".