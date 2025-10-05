Palermo, Pierozzi: "Vittoria sofferta ma bellissima. Stupendo aver dato continuità"
Palermo corsaro in quel della Spezia. Il team di Inzaghi si è imposto 2-1 al "Picco" e prosegue la sua marcia nei quartieri alti della classifica. Al termine della sfida, il difensore rosanero Niccolò Pierozzi: "Vittoria bellissima - riporta Stadionews.it -. Sofferta perché fa parte del gioco, ma ce la portiamo a casa. Stupendo aver dato continuità, non abbiamo mai perso e questo ci dà fiducia per andare avanti. Siamo veramente contenti.
Il gol? Segnare è sempre bellissimo, dedico il gol ai miei genitori e alla mia ragazza. Vedere tutti quei tifosi è incredibile perché urlano e ti incitano ogni secondo. C’è un unione particolare. Ora ci riposeremo e lavoreremo come sempre in vista della prossima".
