TMW Bournemouth-Mandas, accordo con il portiere trovato e offerta alzata per la Lazio: i dettagli

Il Bournemouth continua a pescare in Italia e sta pressando la Lazio per avere Christos Mandas: il portiere della Lazio ha già detto sì alla proposta del club inglese, un accordo raggiunto ieri secondo quanto da noi raccolto, adesso serve trovare una quadra da club.

Allo stato attuale l'offerta complessiva delle Cherries è da 22 milioni tra prestito oneroso superiore ai 2 milioni per sei mesi e diritto di riscatto a 20: la Lazio non dà il via libera senza però un obbligo, visto che deve mettere a bilancio la plusvalenza per i noti motivi legati all'indice di liquidità. Le prossime ore saranno decisive soprattutto per capire se il club inglese alzerà ulteriormente l'offerta per provare a convincere Lotito.