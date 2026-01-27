Ufficiale Mandas è il primo greco della storia del Bournemouth: arriva in prestito dalla Lazio

Si chiude l'avventura in Serie A di Christos Mandas, portiere di proprietà della Lazio che va in prestito al Bournemouth. Questo il comunicato del club inglese al riguardo: "L'AFC Bournemouth è lieto di annunciare l'acquisto del portiere greco Christos Mandas, che arriva in prestito dalla Lazio fino al termine della stagione. Il classe 2001, approdato alla Lazio nel 2023 proveniente dall'OFI Creta, si è rapidamente affermato ad alti livelli collezionando 33 presenze con la prima squadra biancoceleste. Il suo percorso internazionale è stato altrettanto prestigioso, avendo rappresentato la Grecia in tutte le categorie giovanili, dall'Under 16 fino al debutto con la Nazionale maggiore, con cui vanta già due presenze.

Commentando l'arrivo di Mandas, il Head of Football Operations del Bournemouth, Tiago Pinto, ha dichiarato: "Christos è un portiere che aggiungerà forza e qualità reale alla nostra rosa; siamo entusiasti di dargli il benvenuto. Grazie all'esperienza in Italia, ha già dimostrato le sue capacità ai massimi livelli sia con la Lazio che con la nazionale. Siamo convinti del contributo che potrà dare grazie alla sua maturità e compostezza, proseguendo al contempo il suo percorso di crescita".

Anche Mandas ha espresso la propria soddisfazione per il trasferimento ai Cherries: "È una sensazione incredibile far parte di questo club. Sono orgoglioso, per me essere qui è un sogno e sono davvero felice. Non appena ho saputo dell'interesse del Bournemouth, ho capito subito che volevo venire qui. C'è un'atmosfera magica tra giocatori e tifosi e mi piace molto lo stile di gioco della squadra: è la mossa giusta per la mia carriera". Mandas, che sarà il primo calciatore greco nella storia del Bournemouth, indosserà la maglia numero 29".