Mandas al Bournemouth: "È la mossa giusta per la mia carriera, atmosfera magica"

Christos Mandas è un nuovo portiere del Bournemouth, queste le prime parole dell'ex Lazio da nuovo giocatore delle Cherries "È una sensazione incredibile far parte di questo club. Sono orgoglioso, per me essere qui è un sogno e sono davvero felice. Non appena ho saputo dell'interesse del Bournemouth, ho capito subito che volevo venire qui. C'è un'atmosfera magica tra giocatori e tifosi e mi piace molto lo stile di gioco della squadra: è la mossa giusta per la mia carriera".

Anche Tiago Pinto, Head of Football Operations del Bournemouth, ha commentato l'acquisto del greco: "Christos è un portiere che aggiungerà forza e qualità reale alla nostra rosa; siamo entusiasti di dargli il benvenuto. Grazie all'esperienza in Italia, ha già dimostrato le sue capacità ai massimi livelli sia con la Lazio che con la nazionale. Siamo convinti del contributo che potrà dare grazie alla sua maturità e compostezza, proseguendo al contempo il suo percorso di crescita".