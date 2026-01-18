Bove sta per tornare: l'ex Roma è arrivato in Inghilterra per visite e firma col Watford

Il futuro di Edoardo Bove è sempre più vicino a parlare inglese. Come riferito da Sky Sports UK, il centrocampista classe 2002, svincolato dalla Roma, ha già raggiunto l’Inghilterra e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche con il Watford, passaggio decisivo verso la firma. Il club di Championship ha messo sul tavolo una proposta importante: contratto di sei mesi più cinque anni e mezzo e un progetto tecnico che lo vede come pedina centrale per il presente e il futuro.

Bove, ricordiamo, poco più di un anno fa aveva accusato un malore durante una gara con la maglia della Fiorentina. Al giocatore e gli è stato impiantato un defibrillatore cardioverter. Per questo motivo non può giocare in Italia, dove il regolamento non consente l’utilizzo di atleti con ICD, ed è stato liberato dalla Roma a inizio mese. In Inghilterra, invece, l'utilizzo è consentito, come già accaduto in passato con Christian Eriksen dopo l’addio all’Inter.