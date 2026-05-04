TMW Radio Braglia: "Juve e Milan, una delle due rischia di rimanere fuori dalla Champions"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan ko col Sassuolo. Ma lei lo aveva predetto:

"C'è un ambiente che non è più quello di due mesi fa. Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. Non c'è più identità e un filo logico per poter arrivare all'obiettivo Champions. Temo fortemente che Juve o Milan potrebbe rimanere fuori. Se la Roma vincesse stasera, credo possa essere la favorita".

Inter, quali i meriti di Chivu in questo scudetto?

"Secondo me è una grossa rivincita. Mi ricordo a inizio anno, nessun arebbe immaginato che avrebbe avuto questo impatto con l'Inter, una squadra importante. E' la vittoria della new generation, formata anche da Grosso, De Rossi, contro i vecchi matusa".

Inter, in porta il prossimo anno chi vede?

"Per me con Martinez faranno cassa, altrimenti io lo farei partire titolare".

Che combina la Juventus?

"Manca qualità in mezzo, quello che detta i tempi. Non è più la Juve di una volta. Spalletti non ha responsabilità, ma chi ha costruito questa squadra a inizio anno".