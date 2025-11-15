Lapadula non dimentica il Milan: "Mi ha permesso di realizzare un sogno"

L'attaccante dello Spezia, Gianluca Lapadula, si è distinto per un gesto esemplare fuori dal campo: ha donato un defibrillatore alla società in cui è cresciuto, il Paradiso Collegno.

Parlando al Corriere di Torino, ha spiegato che per lui la salute "viene prima di tutto", in particolar modo quando si parla di ragazzi che vivono il campo "con entusiasmo e sogni negli occhi". Ecco perché ha deciso di prodigarsi in questo gesto nei confronti di un club al quale sente di dovere qualcosa per la carriera fatta in Italia: "Donare un defibrillatore a questa società mi rende orgoglioso", ha aggiunto.

Nel corso dell'intervista poi ha ringraziato anche il Milan, club nel quale ha militato nella stagione 2016/17: "Aver giocato nel Milan è stata la realizzazione più grande del mio sogno" - ha assicurato - ". Ringrazio di cuore la famiglia Berlusconi e tutto il popolo rossonero per l’affetto che mi hanno dato". Spazio anche ad un ricordo in bianconero: "La scuola calcio alla Juve è stata fondamentale per la mia formazione calcistica e personale: ho respirato valori sani e solidi. E li ho fatti miei".