TMW Il dirigente Giannitti sulla Fiorentina: "Progetto non nato bene, Vanoli la scintilla"

Il direttore sportivo Marco Giannitti, passato in carriera fra le fila di Ascoli, Frosinone e Perugia, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com (qui tutte le sue parole)ha parlato anche della difficile situazione che sta vivendo la Fiorentina.

Queste le sue parole sui viola, affidati a Paolo Vanoli per ripartire: "Hanno iniziato un progetto che non è nato bene. Vanoli è un allenatore caratteriale, può dare la scintilla giusta, ma il progetto era partito bene con Palladino l'anno scorso".

Che Italia vede all'orizzonte?

"Qualcosa sta nascendo. Vedi Pio Esposito. Ma tecnicamente siamo ancora più indietro. Anche se pure l'Under 21 un po' sta crescendo. Spero che Gattuso, come ha fatto con Pio Esposito, possa prendere in considerazione anche altri ragazzi giovani. Comunque a livello di temperamento questa Nazionale mi piace".

Andremo al Mondiale?

"Penso proprio di sì".

Serie A: come vede lo sfogo di Conte?

"Non lo condivido. E' un grandissimo allenatore, se ha dei problemi vanno esternati non in pubblico ma dentro lo spogliatoio. Il Napoli ha vinto il campionato ed è stato rinforzato ottimamente. Un calo può esserci ma Conte è la guida principale ed è esagerato l'atteggiamento che ha avuto. E' un perfezionista, quando vede qualche problema che può dargli fastidio si irrita. Ma deve avere fiducia nei suoi giocatori".