Israel: "Scelta giusta venire al Torino, nell'anno dei Mondiali è importante giocare"

Franco Israel ha trovato nel Torino la sua occasione per ripartire. Dopo mesi di panchina allo Sporting Lisbona (da gennaio scorso aveva perso il posto), il portiere uruguaiano ha scelto di cambiare aria in estate per ritrovare spazio e ritmo in vista di una stagione cruciale, quella che porta ai Mondiali. "È stato un cambiamento che dovevo fare – ha spiegato ai microfoni di Auf Tv – perché negli ultimi mesi non avevo giocato molti minuti e avevo bisogno di continuità. Essendo l’anno dei Mondiali, era importante trovare una squadra che mi permettesse di farlo".

L’approdo in granata rappresenta per Israel un nuovo inizio: "Sono arrivato in un campionato importante come la Serie A e penso di aver preso una buona decisione". Il classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Nacional e poi approdato alla Juventus nel 2018 prima dell’esperienza in Portogallo, si è ritagliato subito uno spazio da titolare nello scacchiere di Marco Baroni.

Reduce dagli impegni con la nazionale uruguaiana, Israel è pronto a tornare al Filadelfia per riprendere gli allenamenti. Durante la pausa, è rimasto in panchina nel match contro la Repubblica Dominicana ma ha disputato tutti i 90 minuti dell’amichevole vinta 2-1 contro l’Uzbekistan.