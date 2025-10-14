Bremer infortunato, guaio Juve: nelle ultime 50 partite senza di lui 32 volte ha preso gol

L'infortunio di Gleison Bremer, che rimarrà fermo dalle 8 alle 10 settimane (almeno), è una grossa tegola per la Juventus. Perché i bianconeri nell'ultimo anno - si era infortunato a ottobre 2024 contro il Lipsia - hanno giocato esattamente 50 partite senza di lui: 47 nella scorsa stagione e 3 in questa. Il dato è abbastanza chiaro: solamente una volta ogni tre i bianconeri finiscono con la porta imbattuta. Una percentuale davvero troppo bassa per potere considerare i bianconeri come una possibile rivale per grandi competizioni.

In questa stagione sono state tre. Una volta è finito in panchina contro il Verona, nella partita più brutta di questa stagione, forse dovuta alla stanchezza per il rientro con il Borussia Dortmund. Poi con il Villarreal, dove i bianconeri hanno subito all'ultimo minuto il gol del pareggio, in una partita che poteva dare a Tudor qualche certezza in più. Quasi paradossalmente la porta è rimasta inviolata contro il Milan, più per demerito di Pulisic e degli attaccanti milanisti (fra rigore sbagliato e diverse occasioni semplici) che non per la tenuta difensiva.

È stata l'ultima di 18 volte in totale. Considerando che Tudor ha perso solamente una volta in campionato - quando non ha segnato, contro il Parma, 1-0 nella scorsa annata - registrare la difesa dovrebbe essere il primo passo. Ora dovrà farlo per forza, almeno per un paio di mesi.