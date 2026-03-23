Fiorentina, Brescianini: "Tutti pensavano ci lasciassimo andare. Bravi a non disunirci"
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Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni Rai, in occasione de La Nuova DS, andata in onda al termine del pari per 1-1 contro l'Inter: "C'era una grande atmosfera da parte anche di tutti i nostri tifosi, ci hanno spinto fino alla fine, volevamo comunque portare a casa qualche punto".
La Fiorentina forse meritava la vittoria e anche Brescianini ammette di averci sperato perché le occasioni non sono assolutamente mancate al Franchi: "Alla fine ci abbiamo veramente creduto, per come era partita tutti pensavano ci lasciassimo andare, invece siamo stati bravi a non disunirci e a mantenere delle trame di gioco molto buone".
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