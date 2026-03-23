TMW Inter a secco di successi da tre giornate. Da quanto non succedeva? I due precedenti diversi

L’Inter sta vivendo un momento difficile, con due soli punti raccolti nelle ultime tre giornate di campionato. Prima lo 0-1 nel derby contro il Milan, poi i pareggi per 1-1 contro Atalanta e Fiorentina, con la gara di ieri sera che certifica il periodo complicato che di fatto ha riaperto uno spiraglio per Milan e Napoli in chiave Scudetto. Dopo la sosta i nerazzurri dovranno ritrovare il passo giusto, per evitare di complicarsi ancora di più la vita.

L'ultima volta.

La striscia negativa, per l'Inter, non è inedita in senso assoluto e ci sono gli ultimi due casi che sono molto diversi l'uno dall'altro. L’ultima volta che i nerazzurri erano rimasti per tre gare di fila senza vincere in Serie A risale infatti ad altrettante gare disputate cavallo tra due stagioni, tra la 2023/24 e la 2024/25. In quel caso l'Inter dell'allora tecnico Simone Inzaghi pareggiò le ultime due gare del primo campionato in questione, 1-1 contro la Lazio a San Siro e 2-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona, con lo Scudetto già vinto, e trovò il pari anche nella prima giornata dell'anno successivo, 2-2 a Marassi contro il Genoa.

Cinque gare senza successi.

Se invece si guarda a una singola stagione, bisogna tornare indietro fino alla Serie A 2022/23: in quel caso i nerazzurri attraversarono una fase più lunga di difficoltà, restando senza vittorie dalla 26ª alla 30ª giornata, con il pensiero che in quel caso fu rivolto soprattutto alla Champions League, quando Lautaro e compagni arrivarono fino alla finale, poi persa contro il Manchester City.

Insomma, l'Inter sta vivendo un periodo no, che almeno per il momento continua a non preoccupare del tutto, ma, come detto, dopo la sosta servirà un cambio di marcia, inevitabile per non riaprire definitivamente la corsa Scudetto, con Milan e Napoli che sono pronte a sfruttare un eventuale crollo della squadra di Chivu.