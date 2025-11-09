Fiorentina, pareggio di rigore a Marassi: segna Gudmundsson che non esulta. 1-1 col Genoa
Parità immediatamente ristabilita al “Ferraris”. La Fiorentina raggiunge subito il pareggio sul campo del Genoa con un calcio di rigore fischiato per un bracco largo di Colombo in area. Dal dischetto si presenta Albert Gudmundsson che spiazza Leali e non esulta.
