In attesa degli allenamenti, ecco le prime idee per sostituire il titolarissimo del Milan

Lesione al flessore destro: l'infortunio di Alexis Saelemaekers complica i piani di Massimiliano Allegri, che si ritrova a dover ridisegnare il suo equilibrio sulla corsa di destra. Il tecnico rossonero dovrà ora scegliere se dare fiducia al giovane Athekame o se sperimentare qualcosa di "nuovo" in vista del match contro la Fiorentina e, con buonissima probabilità, anche di quelli a seguire.

Sostituto naturale

Zachary Athekame è l'alternativa del ruolo, avendo già giocato in quella posizione da subentrato contro Udinese, Napoli e Lecce. La scelta di schierarlo titolare contro la Fiorentina permetterebbe al tecnico milanista di mantenere intatto l'impianto di gioco attuale, senza particolari rivoluzioni, tuttavia resta da capire se il ragazzo sia pronto per reggere il peso di una maglia da titolare in una fase delicata della stagione.

Cambio modulo?

Per questo motivo non è da escludere che Allegri possa cogliere l'occasione per cambiare modulo e tornare al più classico dei 4-3-3, soluzione che permetterebbe di sfruttare al meglio le qualità offensive dello stesso Pulisic. Il bivio è dunque chiaro, con il tecnico del Milan di nuovo in laboratorio pronto a miscelare idee e pragmatismo per trovare la formula giusta in vista della prossima partita di campionato. Da oggi si inizierà a preparare la Fiorentina: spazio, dunque, alle prove senza Saelemaekers.