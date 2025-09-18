TMW Buone notizie per la Juve: Conceicao in gruppo. All'allenamento presente anche Torricelli

Ultimissime sulla Juventus, reduce dal pirotecnico pareggio (4-4) di Champions League contro il Borussia Dortmund. La squadra bianconera ha da poco terminato l'allenamento in vista delle partita contro il Verona, in programma sabato alle 18 al Bentegodi.

In gruppo si è rivisto Manuel Locatelli, che ieri aveva avuto un permesso per la nascita del suo secondo figlio. Il capitano della Juventus, oggi, ha lavorato regolarmente in gruppo, così come Francisco Conceicao. Mentre Miretti si è allenato a parte. Domani, invece, alle 14 è prevista la conferenza stampa di Igor Tudor.

Nota a margine, alla Continassa ad osservare l'allenamento della Juventus era presente come ospite anche l'ex bianconero (e oggi allenatore) Moreno Torricelli.