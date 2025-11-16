Italia, decisa la sede per la semifinale playoff: si giocherà a Bergamo

L'Italia si appresta a sfidare la Norvegia: tecnicamente sarebbe ancora possibile l'accesso diretto al Mondiale 2026, ma agli azzurri servirebbe vincere con 9 reti di scarto contro Haaland e compagni. Insomma, anche se non ufficialmente, gli azzurri sono già concentrati sui playoff da giocare a marzo per accedere alla Coppa del Mondo.

Secondo quanto riporta Sky Sport è stata decisa la sede per la semifinale che gli uomini di Gattuso disputeranno in casa, visto che saranno inseriti nella prima fascia nel sorteggio del 20 novembre: secondo l'emittente si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo.

Per quanto riguarda l’eventuale finale invece bisognerà attendere, perché lì a decidere sarà la sorte. Lo stadio di Bergamo aveva ospitato anche la partita tra Italia ed Estonia dello scorso 5 settembre. Manca solo l'annuncio ufficiale in merito.