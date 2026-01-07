Buongiorno Napoli: quasi un mese dopo, il difensore torna in campo da titolare

C'è una notizia che emerge dalle scelte di formazione di Antonio Conte per la partita che attende a breve il suo Napoli, opposto all'Hellas Verona nella sfida valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/26, l'ultimo turno del girone di andata, e riguarda la presenza in campo di Alessandro Buongiorno (26 anni).

Forse qualcuno potrà non essere troppo sorpreso, considerando anche quanto sia stato pagato Buongiorno dal Napoli l'estate scorsa, con 35 milioni di euro che sono serviti per portarlo via dal Torino, ma era quasi da un mese che il difensore classe '99 non scendeva in campo dal primo minuto con il Napoli. Buongiorno non scendeva in campo da titolare con gli azzurri dal 14 dicembre, che è anche la data in cui il Napoli ha perso l'ultima partita, 1-0 sul campo dell'Udinese.

Da allora per Buongiorno sono arrivati due subentri in campionato con Cremonese e Lazio, e 6' della finale di Supercoppa Italiana 2025 contro il Bologna, dopo aver assistito dalla panchina alla semifinale. Adesso arriva finalmente la sua occasione di rientrare nell'undici titolare, per il confronto con l'Hellas Verona, in cui Conte si aspetta un segnale anche da parte sua, per avere sempre più difficoltà nella scelta dei difensori.