Lo scopritore di Buongiorno: "Se continua così, può tornare utile anche alla Nazionale"

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 17:50Serie A
Dimitri Conti

Silvano Benedetti, ex dirigente del Torino che tra le altre ha scovato il talento del difensore Alessandro Buongiorno, che due estati fa i granata hanno ceduto al Napoli, ha parlato a Radio Punto Nuovo dopo la sfida tra le due squadre dell'ultimo fine settimana di Serie A: "Questo è il vero Buongiorno. Ho visto anche io la partita e gli ho scritto un messaggio per fargli i complimenti. È stato protagonista della difesa, sicuro di sé. Negli ultimi mesi aveva avuto difficoltà soprattutto a causa degli infortuni, che inevitabilmente ti rendono un po’ più fragile anche dal punto di vista mentale".

Gli infortuni hanno inciso sul suo rendimento di inizio stagione?
"Quando affronti attaccanti fisici come Zapata devi essere al massimo sia fisicamente che mentalmente. Se non sei libero di testa, anche una frazione di secondo può penalizzarti. All’inizio della stagione aveva il freno a mano tirato e questo lo ha condizionato".

L'aspetto mentale incide sui difensori?
"Assolutamente sì. Da ex difensore so bene cosa significa. A volte basta un episodio negativo e la fiducia cala. Però l’altra sera ho rivisto il Buongiorno che tutti conosciamo, libero mentalmente. Sono convinto che tornerà a fare grandi prestazioni".

Se dovesse continuare in questa crescita, può tornare anche in Nazionale?
"Me lo auguro. Era già entrato nel giro e stava facendo bene, poi gli infortuni lo hanno fermato. Se continua con prestazioni come quella vista contro il Torino può tornare utile anche all’Italia".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
