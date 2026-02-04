Cagliari, Angelozzi: "Dominguez era vicino, ma il Bologna ha detto no: ci sono rimasto male"

Nella conferenza stampa di conclusione del mercato, Guido Angelozzi ha parlato anche del mercato dei rossobolù e di un piccolo rimpianto: "Avevamo puntato Dominguez del Bologna, eravamo vicini, ma poi non lo hanno voluto dare. Ci sono rimasto un po' male, avevo intrapreso la trattativa e non è stato possibile".

Quanto è stato vicino Dominguez?

"Dominguez quando si parlava con il procuratore ci diceva che sarebbe arrivato sicuramente, ma il Bologna doveva trovare il sostituto. Avevamo l'accordo per prenderlo a titolo definitivo con una percentuale sulla futura rivendita che sarebbe andata ai rossoblù. Stamani mi ha chiamato Sartori e gli ho detto: 'Mi hai fatto fare brutta figura'. Il mercato di gennaio è difficilissimo".

Vi ha sorpreso Pisacane?

"Sapevo avesse una grande personalità. Da giocatore l'aveva dimostrata, da allenatore devi gestire lo staff, i giocatori e noi che siamo società che lo pressiamo. Ne esce sempre in bellezza, è uno solare. Si fa rispettare. Nel colloquio che abbiamo avuto non voleva che venisse ceduto, ha detto che non era giusto, ma era da fare… Non ha accettato facilmente (ride, ndr). È uno di quelli che l'ha presa peggio".

Come si trova a Cagliari?

"Benissimo. Ho lavorato in varie piazze del sud, vedo lo stesso calore, anzi, forse qualcosa in più. Non c'è niente da dire, mi supportano perché a volte faccio qualche marachella calcistica. Abbiamo uno scout formato da 4 persone brave. Abbiamo preso Ratenik per esempio che seguivo già a Frosinone, è molto interessante".