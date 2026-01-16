Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Angelozzi non parte battuto per Cagliari-Juventus: "Si inizia 0-0, undici contro undici"

Dimitri Conti
Oggi alle 08:08Serie A
Dimitri Conti

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, nella lunga intervista rilasciata ieri ai microfoni di Videolina, si è proiettato anche al prossimo impegno della sua squadra, chiamata a sfidare la Juventus per la 21^ giornata di Serie A.

A proposito della partita tra il suo Cagliari e la Juventus, Angelozzi non intende accettare l'idea di partire battuto: "La partita contro la Juventus sarà dura ma si inizia sempre 0-0, 11 contro 11: nel calcio spesso vince chi è più bravo o più fortunato. Nessun strascico dalla sconfitta contro il Genoa: dispiace perdere, ma la squadra oggi si è ripresa, ho visto l’allenamento e i ragazzi erano tutti motivati, pronti a ripartire".

Il DS del Cagliari nel corso dell'intervista ha parlato anche dell'allenatore dei sardi, Fabio Pisacane: "Sta facendo bene, al di là della partita di lunedì: per me abbiamo comunque disputato una buona gara. Quando l’ho visto per la prima volta al ritiro ho subito pensato: “Questo è bravo”. Mi ha colpito il modo in cui si poneva, come trasmetteva il lavoro quotidiano e tutte le cose che fanno tutti gli allenatori. Secondo me è un predestinato: ha personalità, intuito e passione per il mestiere. Già parlando con lui mi disse che voleva diventare allenatore da tempo e aveva iniziato a studiare. Oggi ha dimostrato di poter stare in questa categoria. Sì, è giovane. Ma se uno è bravo… Vale come per i calciatori. La prima volta ci siamo visti a Napoli: mi ha offerto un pranzo al Terrazza Calabretto, abbiamo discusso del progetto, io gli ho spiegato le mie idee, lui le sue, e siamo rimasti in una fase di studio reciproco. Dopo c’è stata la famosa cena a Milano con il presidente, ma il primo incontro era servito per capire come lavorare insieme".

