Live TMW Parma, Strefezza: "Sensazioni molto positive fin da subito"

Ultimo acquisto del mercato invernale del Parma, Gabriel Strefezza avrà il compito di rinforzare un reparto offensivo che fino a questo momento non ha brillato e che dovrà individuare la chiave giusta per svoltare. L'esterno italo-brasiliano arriva in terra ducale come nuova pedina nello scacchiere a disposizione di mister Carlos Cuesta, in vista della fase finale del campionato. Tra pochi minuti sarà lo stesso Strefezza a presentarsi per la prima volta al mondo gialloblu, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Tardini.

Ore 17.30 - Ha inizio la conferenza stampa.

Le prime sensazioni?

"È stato bello, sensazioni molto positive. Ho visto un bel gruppo, con tanta voglia, mi sono trovato subito bene".

Com'è andata in Grecia? Le tue aspettative?

"Voglio fare bene qua. in una squadra giovane con tanta voglia".

Te l'aspettavi questa chiamata?

"All'inizio no. È stata una trattativa veloce. Quando ha chiamato il Parma non ci ho pensato due volte".

Sei pronto a indossare l'elmetto?

"Sì sono pronto. Dobbiamo fare partite sporche e avere tanta voglia. Serve andare sul campo e battagliare fino all'ultimo".

Cosa ti senti di promettere?

"Non prometto niente. Ho tanta voglia di giocare e dimostrare il mio valore, aiutando la squadra. Voglio aiutare con più assist e gol possibili".