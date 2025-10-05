Live TMW Cagliari, Borrelli: "Il gol ripaga i sacrifici, lo dedichiamo a Belotti"

15.00- Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Gennaro Borrelli, giocatore del Cagliari, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nel sesto turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

15.24 - Inizia la conferenza.



L'esultanza e la dedica:

"E' un gol che ripaga i tanti sacrifici e gli sforzi fatti. Abbiamo dedicato il gol a Belotti che purtroppo è finito in infermeria, siamo vicini al Gallo".



C'è più pressione dopo l'infortunio di Belotti:

"Sì ma la vivo con serenità, le pressioni ci sono a prescindere, cercando di dare il massimo in allenamento e in partita. Il lavoro paga sempre, darò il meglio di me".

Il match:

"L'Udinese è una delle squadre più fisiche del campionato, abbiamo fatto una buona prestazione nonostante questo, non mi pongo limiti, vado avanti con convinzione".



Fino all'ultimo Belotti non c'era, potevi essere il titolare, è un gol che ti fa togliere un sassolino dalla scarpa?

"No nessun sassolino, anzi, essere a Cagliari è una soddisfazione enorme e sono contento. Il mister cerca di farmi esprimere al meglio, cercherà di sfruttare le mie caratteristiche per far giocare meglio la squadra".

15:27 - Finisce la conferenza stampa.