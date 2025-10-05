Cagliari, Pisacane: "Udinese squadra forte. Mina? Responsabilità mia"

Ecco le dichiarazioni di Fabio Pisacane dopo il pareggio ottenuto contro l'Udinese: “Ci prendiamo questo punto, consapevoli che alcune cose si potevano fare meglio evitando dei rischi che ti possono costare molto cari. L’Udinese è una buonissima squadra, con fisicità e qualità, dispiace avere rischiato troppo per nostri errori frutto di ingenuità che non possiamo permetterci. La squadra sicuramente ha un’anima, c’è energia positiva che permette di avere dalla propria parte degli episodi (come successo col vantaggio) nonostante grossi errori che nella tua trequarti possono compromettere una partita. Non è ammissibile sbagliare certe cose se vogliamo ottenere l’obiettivo salvezza, una squadra come la nostra non può regalare così come si è visto nella ripresa, mentre nel primo tempo l’Udinese ci ha messo alla prova con tutte le sue qualità che conosciamo”.

Avversario che vi ha messo in difficoltà.

“L’Udinese dal centrocampo in su è una squadra forte, non dovevamo fare prendere ulteriormente coraggio a loro con i nostri errori, il forcing era significativo ma noi abbiamo dato una mano all’Udinese e questo non deve succedere. Dovevamo gestire meglio alcuni momenti della partita, talvolta esageravamo con la ricerca della profondità anziché aspettare, respirare muovendo la palla”.

Mina ha lasciato il campo per infortunio.

“L’impiego di Mina è una mia responsabilità, fa parte del mio mestiere fare delle scelte, è uscito per un fastidio al polpaccio, non era al cento per cento ma ho deciso di utilizzarlo dal 1′. Oggi l’evidenziatore va su quelle occasioni regalate con errori gravi all’Udinese, qualcosa sicuramente su cui lavorare. Borrelli? Ha fatto una grande partita, sono felice per lui, per il suo primo gol in Serie A che spero sia il primo di una lunga serie. L’ho tolto perché in quel momento ho pensato che dovessimo attaccare di più la profondità, Gennaro aveva preso una botta al capo, aveva dato tanto e siamo contenti del suo rendimento anche ora che con l’infortunio di Belotti ha risposto subito presente nonostante le pressioni che chiaramente aumentano”.