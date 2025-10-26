Fabbian: "Italiano sempre in contatto con noi, cercheremo di vincere anche per lui"
Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna che oggi a Firenze partirà dal 1', ha presentato così a Sky Sport il derby dell'Appennino in programma alle ore 18: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, dando continuità ai nostri risultati. In campo derchiamo sempre di fare quello che ci chiede il mister, creiamo molto e fare gol è il nostro obbiettivo".
Sul ruolo odierno e la ricerca del gol: "Io cerco di rimanere tranquillo, io cerco di fare il mio e poi vedremo".
Sulle condizioni di Italiano: "Il mister c'è sempre, è sempre stato in contatto con la squadra negli ultimi giorni. Cercheremo di vincere anche per lui".
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Sabiri, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio, Parisi, Piccoli.
Allenatore: Stefano Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Moro, Bernardeschi, Rowe, Casale, Zortea, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Sulemana.
Allenatore: Daniel Niccolini (vice Vincenzo Italiano)