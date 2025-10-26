Live TMW Sassuolo, Grosso: "Rimasti in partita fino alla fine. Matic giocatore forte"

17.06 - È da poco terminata la sfida tra Sassuolo e Roma valida per l'ottava giornata di Serie A. Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, commenta la sfida del Mapei Stadium dalla sala stampa dell'impianto reggiano. Tra poco l'inizio della conferenza con la diretta su questa pagina.

Gasperini ha aggiunto un centrocampista, vi aspettavate questa Roma?

"Nella fase iniziale forse erano loro a non aspettarsi il Sassuolo così perché prima del gol avevamo creato i presupposti noi per far gol. Siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine. Sappiamo che questa è una squadra che può svariare negli uomini e cambiare ma se crei tanto e non fai gol poi...Nella fase iniziale abbiamo avuto delle potenziali occasioni per provare ad andare in vantaggio, abbiamo sofferto la qualità della Roma per dei tratti, però per me oggi la partita c'è stata e faccio i complimenti ai ragazzi. Proveremo a migliorare qualche piccolo dettaglio e ora ci prepareremo al meglio per la prossima sfida".

Avete fatto un solo tiro nello specchio, vi è mancata precisione?

"Il dato va analizzato, non va tirato lì in maniera asettica, perché poi non risulta nei tiri in porta quando con due giocatori in area non l'abbiamo messa dentro, quando Fadera punta l'area, quando Pinamonti non riesce a colpire la palla. Il dato va preso, tenuto ma va analizzato in profondità. Siamo stati in partita contro una squadra forte ed è merito dei ragazzi. Non portiamo a casa niente perché quando non finalizzi contro queste squadre lasci poi la posta intera in palio".

Ti aspettavi un incontro ravvicinato Matic-Cristante? Come hai visto l'ex?

"Loro da anni ti vengono addosso sui riferimenti e quando abbiamo visto la formazione abbiamo pensato a un centrocampista che si sarebbe alzato. Siamo stati bravi a volte, altre volte meno forzando la giocata, ma nell'arco della gara siamo stati dentro la partita e questo è un merito che mi tengo proiettandoci poi sulla prossima sfida. Su Nema abbiamo già speso parole, è un giocatore forte, di personalità e carisma che ci fa alzare il ivello".

Come stanno Romagna e Berardi?

"Romagna si è fatto male, penso che starà fuori per un po' di tempo. Da Domenico arrivano notizie confortanti perché è andato all'ospedale a fare accertamenti ma arrivano notizie positive. Abbiamo dovuto sprecare uno slot subito con Romagna, ma ci teniamo il fatto di essere rimasti dentro alla gara con un avversario molto forte".

Fra tre giorni si torna in campo, questo Sassuolo potrebbe bastare per tornare da Cagliari con un risultato positivo?

"Il Cagliari in casa mette grande ritmo e dobbiamo essere bravi a recuperare le energie, capire chi riesce a recuperarle e capire chi avremo a disposizione. Io ho fiducia dei ragazzi che ho all'interno della rosa, e capiremo chi sta bene e in base a chi sta bene cercheremo come affrontare un avversario forte".

Perché ha giocato Fadera al posto di Laurienté? Berardi non andava sostituito prima?

"Sulla seconda non mi trovi d'accordo, non l'avrei sostituito se non si fosse fatto male. È un giocatore importante, sa come si fanno le partite. Mi hai chiesto perché non ha giocato Armand ma mi hai detto che Fadera ha fatto un'ottima partita e sono contento della partita che ha fatto. Sono contento che Alieu oggi abbia fatto una bella partita insieme a tutti i suoi compagni".

17.52 - Termina la conferenza.