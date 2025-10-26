Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Sassuolo, Grosso: "Rimasti in partita fino alla fine. Matic giocatore forte"

Sassuolo, Grosso: "Rimasti in partita fino alla fine. Matic giocatore forte"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:51Serie A
Antonio Parrotto
Premi F5 per aggiornare la diretta!

17.06 - È da poco terminata la sfida tra Sassuolo e Roma valida per l'ottava giornata di Serie A. Fabio Grosso, tecnico dei neroverdi, commenta la sfida del Mapei Stadium dalla sala stampa dell'impianto reggiano. Tra poco l'inizio della conferenza con la diretta su questa pagina.

Gasperini ha aggiunto un centrocampista, vi aspettavate questa Roma?
"Nella fase iniziale forse erano loro a non aspettarsi il Sassuolo così perché prima del gol avevamo creato i presupposti noi per far gol. Siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine. Sappiamo che questa è una squadra che può svariare negli uomini e cambiare ma se crei tanto e non fai gol poi...Nella fase iniziale abbiamo avuto delle potenziali occasioni per provare ad andare in vantaggio, abbiamo sofferto la qualità della Roma per dei tratti, però per me oggi la partita c'è stata e faccio i complimenti ai ragazzi. Proveremo a migliorare qualche piccolo dettaglio e ora ci prepareremo al meglio per la prossima sfida".

Avete fatto un solo tiro nello specchio, vi è mancata precisione?
"Il dato va analizzato, non va tirato lì in maniera asettica, perché poi non risulta nei tiri in porta quando con due giocatori in area non l'abbiamo messa dentro, quando Fadera punta l'area, quando Pinamonti non riesce a colpire la palla. Il dato va preso, tenuto ma va analizzato in profondità. Siamo stati in partita contro una squadra forte ed è merito dei ragazzi. Non portiamo a casa niente perché quando non finalizzi contro queste squadre lasci poi la posta intera in palio".

Ti aspettavi un incontro ravvicinato Matic-Cristante? Come hai visto l'ex?
"Loro da anni ti vengono addosso sui riferimenti e quando abbiamo visto la formazione abbiamo pensato a un centrocampista che si sarebbe alzato. Siamo stati bravi a volte, altre volte meno forzando la giocata, ma nell'arco della gara siamo stati dentro la partita e questo è un merito che mi tengo proiettandoci poi sulla prossima sfida. Su Nema abbiamo già speso parole, è un giocatore forte, di personalità e carisma che ci fa alzare il ivello".

Come stanno Romagna e Berardi?
"Romagna si è fatto male, penso che starà fuori per un po' di tempo. Da Domenico arrivano notizie confortanti perché è andato all'ospedale a fare accertamenti ma arrivano notizie positive. Abbiamo dovuto sprecare uno slot subito con Romagna, ma ci teniamo il fatto di essere rimasti dentro alla gara con un avversario molto forte".

Fra tre giorni si torna in campo, questo Sassuolo potrebbe bastare per tornare da Cagliari con un risultato positivo?
"Il Cagliari in casa mette grande ritmo e dobbiamo essere bravi a recuperare le energie, capire chi riesce a recuperarle e capire chi avremo a disposizione. Io ho fiducia dei ragazzi che ho all'interno della rosa, e capiremo chi sta bene e in base a chi sta bene cercheremo come affrontare un avversario forte".

Perché ha giocato Fadera al posto di Laurienté? Berardi non andava sostituito prima?
"Sulla seconda non mi trovi d'accordo, non l'avrei sostituito se non si fosse fatto male. È un giocatore importante, sa come si fanno le partite. Mi hai chiesto perché non ha giocato Armand ma mi hai detto che Fadera ha fatto un'ottima partita e sono contento della partita che ha fatto. Sono contento che Alieu oggi abbia fatto una bella partita insieme a tutti i suoi compagni".

17.52 - Termina la conferenza.

Articoli correlati
Roma, Pellegrini: "Tifosi sono fondamentali per il nostro rendimento". Al Mapei erano... Roma, Pellegrini: "Tifosi sono fondamentali per il nostro rendimento". Al Mapei erano in 7000
Berardi in ospedale, Dybala il bomber di Gasp, il derby dell'Appennino: le top news... Berardi in ospedale, Dybala il bomber di Gasp, il derby dell'Appennino: le top news delle 18
Sassuolo, Idzes: "Peccato, con la Roma potevamo pareggiare. Muric è forte e ci aiuta... Sassuolo, Idzes: "Peccato, con la Roma potevamo pareggiare. Muric è forte e ci aiuta tanto"
Altre notizie Serie A
Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e... Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e Bologna
Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche... Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"
Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"... Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"
Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi" Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi"
Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina
Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce... Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce Belotti al meglio"
Roma di nuovo prima grazie a Dybala, la Joya esulta: "Tre punti per continuare in... Roma di nuovo prima grazie a Dybala, la Joya esulta: "Tre punti per continuare in alto"
Torino, Paleari dopo il 2-1 col Genoa: "Dalle vittorie si crea la scintilla per andare... Torino, Paleari dopo il 2-1 col Genoa: "Dalle vittorie si crea la scintilla per andare oltre"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Tudor passa a quattro?
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
3 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
4 Serie A, 8^ giornata LIVE: possibilità Vlahovic in coppia con David
5 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 8^ giornata LIVE: possibilità Vlahovic in coppia con David
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma sfrutta il passo falso delle milanesi, Cagliari 13°
Immagine top news n.2 La Roma risponde al Napoli e aggancia gli azzurri in vetta: Sassuolo battuto 1-0 con Dybala
Immagine top news n.3 Per i vertici AIA quello di Napoli-Inter non era rigore. Possibile stop per Mariani e l'assistente Bindoni
Immagine top news n.4 Il Torino ci ha preso gusto: dopo il Napoli batte anche il Genoa, finisce 2-1
Immagine top news n.5 Altre 10 squadre di Serie A in campo: le probabili formazioni e la classifica aggiornata
Immagine top news n.6 Sarri sfida il passato in piena emergenza, Tudor sceglie Vlahovic: la vigilia di Lazio-Juve
Immagine top news n.7 Il Napoli si ritrova contro l'Inter, ma perde De Bruyne. Conte, nervi tesi con Lautaro e... Marotta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gudmundsson è freddissimo dagli 11 metri e riapre la gara: è 1-2 tra Fiorentina e Bologna
Immagine news Serie A n.2 Biasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola"
Immagine news Serie A n.3 Roma, debutto dal 1' in A per Bailey: "Mi sento bene, c'è un adattamento in corso"
Immagine news Serie A n.4 Verona, Zanetti: "Su Orban e Giovane dritto per la mia strada. Vogliono imporsi"
Immagine news Serie A n.5 Cambiaghi porta il Bologna sul 2-0: immobile la difesa della Fiorentina
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Pisacane: "Gaetano in certe gare deve giocare titolare. Borrelli? Sostituisce Belotti al meglio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Bari muove la classifica: basta Moncini, Mantova piegato 1-0
Immagine news Serie B n.2 Bari-Mantova 1-0, le pagelle: Moncini incisivo, Cerofolini custodisce
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, Ioannou: "Dobbiamo migliorare sulle palle inattive. A Empoli per vincere"
Immagine news Serie B n.4 Brutto episodio a Catanzaro, un tifoso minaccia un calciatore: identificato e denunciato
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti: "Stadio bellissimo, punto importante. Bortolussi, gol da serie A"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: "Settimana tosta, gruppo vero. Ringrazio i tifosi, è un punto pesante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Okaka lancia il Ravenna allo scadere. Esordio da dimenticare per Capuano
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Abbiamo provato a vincerla anche in 10. In difesa servono più alternative"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, l'ad Macchia: "Tutta l'area tecnica in discussione. Domani le nostre decisioni"
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini punge la piazza: "C'è un'apatia mostruosa, però si vuole andare in B"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati del pomeriggio: l’Ascoli fa suo il derby. Pari Vicenza, bene Catania e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, nelle prossime ore riunione fra Maiuri e la dirigenza. La situazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?